Arca Çorum FK sezonun son ve tarihinin en önemli maçında pazar günü Esenler Erokspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Bodrum FK ile cuma akşamı oynadıkları maçın ardından cumartesi öğlen saatlerinde yenileme çalışması yaparak bir gün izne çıkan kırmızı siyahlı takım dün saat 14’de tesislerde toplandı. Saat 16’da tesis sahasında sezonun son maçı için antrenmana çıkan kırmızı siyahlı takımda sakatlığı bulunan Sinan takımdan ayrı olarak düz koşu yapmaya başladı.

Çalışma öncesinde Teknik Direktör Uğur Uçar antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı yaptı. Uçar, futbolculardan Bodrum maçını unutmalarını onun geride kaldığını önlerinde tarihi bir fırsat olduğunu belirterek tüm futbolculardan kendilerini pazar günki maça hazırlamalarını istedi. Bir sezonun emeğinin karşılığını alacakları bu kritik maçta tüm futbolculara ihtiyaçları olduğunu belirten Uçar’un son derece uyarıcı bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Fitnes salonunda yapılan aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra sahada beşe iki pas çalışması ile devam etti. Son bölümde ise dar alan oyunları oynayan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların son derece moralli olduğu gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacakları antrenmanla Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.