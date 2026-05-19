Arca Çorum FK’da geçtiğimiz sezonlarda forma giymiş iki tecrübeli isim Emre Gemici ve Enes Nalbantoğlu Orduspor ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

3. lig play-off final maçında Ayvalıkgücü Belediyespor’u 2-1 yenen 52 Orduspor FK takımı yıllar sonra 2. lige yükselmeyi başardı. 52 Orduspor FK’da 2018-19 sezonunda Çorum FK forması giyen ve ardından bir çok kulüpte şampiyonluklar ve gol krallıkları yaşayan Emre Gemici kaptan olarak kupayı kaldırdı. Gemici takımının maçtaki galibiyet golünüde atan isim oldu ve 90 dakika oyunda kaldı.

22-23 sezonunda Çorum FK formasını giyen ve ardından Iğdır FK’ya transfer olan Enes Nalbantoğlu da 52 Orduspor FK takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Enes Nalbantoğlu ise maçın 90+5. dakikasında oyundan çıktı.