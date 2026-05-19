Dünya Engelliler Günü Dart yarışmasında madalyalar sahiplerini buldu. Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalara 22 özel toplam 30 sporcu mücadele etti.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmamız büyük coşkuyla sona erdi. Dart branşında atılan her Ok, sadece bir strateji değil; azmin, disiplinin ve engel tanımayan bir ruhun yansıması olarak değerlendirildi.

Yapılan atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle: Özel Sporcular Erkek: 1 Halit Yarin Aktaş, 2. Sami Başaran, 3. Mesut Kenanbeyoğlu, 4. Görkem Atan. Özel Sporcular Kadın: 1. Melike Aroman, 2. Yeliz Ay, 3. Cennet Uğraç, 4. Ebru Yayla.

Yıldız erkekler: 1. İbrahim Ege Kaya, 2. Yiğit Kürşat Kurt, 3, Umut Akyüz, 4. Doğa Çağın Çıtak. Büyük Kadınlar 1. Zülfiye Kurt, 2. Saadet Keskin, 3. Aleyna Taş, 4. Ela Uysal,

Yapılan atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.