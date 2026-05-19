Uluslararası Ayak Tenisi Hakemi Serkan Türksoy Türkiye Şampiyonasında final maçını yönetti. Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Ayas Tenisi Türkiye Şampiyonasında görev yapan Serkan Türksoy her zaman olduğu gibi yine final maçını yönetti.

Final maçı öncesi gösteri maçında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’da bir süre oynadı. Final organizasyonu kapsamında Bakan Osman Aşkın Bak ile Serkan Türksoy arasında ayak tenisinin Türkiye’deki gelişimi üzerine kısa süreli bir değerlendirme ve istişare gerçekleştirildi. Görüşmede branşın yaygınlaşması, genç sporcuların teşviki ve organizasyonların artırılması konuları ele alındı.Yoğun ilgi gören şampiyona, sporcuların ve izleyicilerin büyük beğenisini toplarken, ayak tenisinin Türkiye’de gelişen spor branşları arasında dikkat çekmeye devam ettiği vurgulandı.