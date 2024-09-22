Ordu'nun Ünye​ ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada eski muhtar bıçaklanarak yaralandı. Olay, Liseler Mahallesi Santral 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Sarıhalil Mahalle Muhtarı İdris Ç., iş yerinde oturduğu sırada yanına fındık tüccarları olduğu öğrenilen S.Y, kardeşi E.Y ve H.T isimli şahıslar geldi.

KAVGA​ BÜYÜDÜ

Köylerinde fındığın alınmaması için eski muhtar İdris Ç. ile S.Y. ve E.Y tartışmaya başladı. Bu sırada H.T isimli şahıs tartışmanın ortasına girdi. Kavganın iş yerinin kapının önüne taşmasıyla arkadan gelen S.Y.'nin oğlu olduğu öğrenilen U.Y bıçakla İdris Ç.'yi yaraladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ve mahalle sakinleri 112 Acil Sağlık Merkezini aradı. Bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İdris Ç.'yi Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. İdris Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren U.Y., olay sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından U. Y. Ünye Adliyesi'ne getirilerek hakim karşısına çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.