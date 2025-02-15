Çorum’un en eski fırıncılarından Hüseyin Gazi Karakuş’un sahibi olduğu Fırıncı Gazi Ulukavak Şubesi yenilenen yüzüyle Çorum halkının hizmetine girdi.

Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi numara 62 (Osmancık Köprüsü yanı) adresinde hizmete giren Fırıncı Gazi Gurme’nin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından davetliler işyerini gezerek, Fırıncı Gazi’nin lezzetlerinden tattı.

1980 YILINDAN BU YANA HİZMET VERİYOR

1980 yılından bu yana Çorum halkına hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Hüseyin Gazi Karakuş, Varinli Caddesi’ndeki şubesinin yenilenen yüzüyle hizmete girdiğini söyledi.

Fırıncı Gazi Varinli Şubesi olarak fırın, pastane, restoran, şarküteri, serpme kahvaltı, doğal ve yöresel ürünler üzerine hizmet vereceklerini aktaran Karakuş; “İlk şubemizi 1980 yılında Devane’de açtık. Bugün 4 şubemiz ile hizmet veriyoruz. Bu yıl inşallah şube sayımızı artırmak istiyoruz. Yaklaşık 40 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Bu yıl bu sayıyı da daha da artırmayı hedefliyoruz.” dedi

Karakuş; “Doğal ve yöresel ürünlerimizi tatmak isteyen herkesi Fırıncı Gazi’ye bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.