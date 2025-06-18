Arca Çorum FK'da fırtına öncesi sessizlik sürüyor.

Sezonun bitmesiyle Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan Arca ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan kırmızı siyahlılarda Başkan Oğuzhan Yalçın'ın teknik adam arayışları sürüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sosyal medya platformlarında ve gazetelerde bir çok isim 'Çorum FK ile anlaştı' şeklinde yazılsa da Başkan Yalçın'ın farklı isimlerle temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında. Bu arada adı Çorum FK ile anılan İsmet Taşdemir Süper Lig ekibi Gaziantep ile anlaşırken, Hüseyin Eroğlu ise Gençlerbirliği'nde devam kararı aldı.

Temmuz ayının başında Bolu'da kamp yapacak ve yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek olan kırmızı siyahlılarda önümüzdeki hafta yeni teknik direktörün belli olması bekleniyor.

Teknik Direktörün açıklanmasının ardından taraftarlar sabırsızlıkla bombaların peş peşe açıklanmasını bekliyor.

KİMLER GİDECEK, KİMLER KALACAK?

Çorum FK'da bazı isimlerin takımdan ayrılması söz konusu. Atakan Akkaynak ve Suat Kaya gibi isimlerle bazı takımlar yakından ilgilenirken, bu 2 ismin dışında ayrılıkların yaşanacağı ifade ediliyor.

Sezonun bitmesinin ardından Thomas'la yollar ayrılmıştı. Tunahan Ergül Bursaspor ile anlaşmıştı.