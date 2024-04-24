Endonezya'da korkunç bir olay yaşandı.

31 yaşındaki Çin vatandaşı Huang Lihong, gittiği yanardağın kenarında gün doğumunu izlerken eşinden fotoğrafını çekmesini istedi.

O esnada poz veren kadın, ayağının tökezlemesiyle ülkenin Banyuwangi kentindeki ljen Krateri'ne düştü.

Aktif volkanın içine düştü

75 metre yükseklikten aktif volkanın içine düşen talihsiz kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Kadının düşmesinden sonra harekete geçen kurtarma ekipleri, cesede üç saat sonra ulaştı.

Turistin cenazesinin hava yoluyla Çin'e götürüleceği bildirildi.

Turistler uyarıldı

Öte yandan Banyuwangi bölgesi Koruma Dairesi Başkanı Dwi Putro Sugiarto ise, Huang'ın ölümünün bir kaza olduğunu ve turistlere Ijen Dağı'na tırmanırken kendi güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Ijen yanardağ kompleksi, Endonezya, Doğu Cava'nın Banyuwangi Naipliği ile Bondowoso Naipliği arasındaki sınırda bulunan bir grup kompozit volkandır. Mavi ateşi, asidik krater gölü ve kükürt madenciliği ile tanınır.