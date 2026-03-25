Çorum Hitit Üniversitesi'nde, futbolcuların anaerobik güç ve kapasite düzeylerini maç ortamına en yakın şartlarda, otonom algılama teknolojileriyle ölçebilen yeni bir sistem geliştirildi.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu'nun yürütücülüğünü yaptığı, "Ardışık Şut Çekimleri Ortamında Otonom Algılama ile Futbol Sporu için Anaerobik Güç ve Kapasite Ölçüm ve İzleme Sistemi Geliştirilmesi" başlıklı proje, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patenti alınan ve TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projeyle birlikte, futbolcuların anaerobik güç ve kapasite düzeylerini gerçek oyun benzeri şartlarda ölçebilen bir sistem tasarlandı.

Tasarlanan sistem, ardışık şut çekimleri sırasında otonom algılama teknolojileriyle veri toplayarak sporcu performansını bütüncül şekilde değerlendirebiliyor.

Spor bilimleri, mühendislik ve yapay zeka temelli yaklaşımları bir araya getiren çalışma, futbolcu performansının nesnel, hızlı ve güvenilir biçimde değerlendirilmesine imkan tanıyarak yetenek seçimi, antrenman planlaması ve performans takibi süreçlerinde güçlü ve kanıta dayalı bir karar destek mekanizması sunabiliyor.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, proje ile ilk kez futbola özgü hareketler temelinde anaerobik performansın otonom olarak ölçülmesine imkan tanıyan bir yaklaşımın belirlendiğini söyledi.

Projenin başarıyla tamamlanarak ürüne dönüştürülmesi halinde, geliştirilen ölçüm ve izleme sisteminin yalnızca futbol ile sınırlı kalmayıp farklı spor branşları için de uyarlanabilir olduğunu söyleyen Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, "Projenin spor bilimleri alanına ve ülkemizin araştırma geliştirme ekosistemine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Proje çalışmalarında Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Akif Akgül, Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Dr. Ali Zafer Bozkır, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Yapıcı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı yer aldı.