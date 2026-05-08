Arca Çorum FK Trednyol 1.Lig play off turu ilk maçında evinde Keçiörengücü'nü konuk etti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan kırmızı siyahlılar play off yarı finaline yükselirken, maça Çorum FK'nın verilmeyen golü damgasını vurdu.

67.dakikada Burak Çoban cezası dışında harika bir gole imza attı ancak pozisyon öncesi Mame Thiam'ın hava topuna yükselirken faul yaptığı gerekçesiyle VAR hakemi Ümit Öztürk, maçın hakemi Ömer Tolga Güldibi'yi pozisyonu inceleme tavsiyesinde bulundu.

İki oyuncu da aynı anda hava topuna çıkmasına rağmen Mame Thiam'ın sanki hava topuna çıkması yasakmış' gibi pozisyonu inceleyen Güldibi, golü iptal etti.

Maç sonrası Kocaelili hakeme tepki büyüktü.

Özellikle ikinci yarıda rakip takıma verdiği yanlı kararlarla maçın önüne geçen Güldibi, vasat bir maç yönetti.

Kırmızı isyahlı taraftarlar da maç sonu hakeme büyük tepki gösterdi.

Türkiye'nin ünlü futbol yorumcuları da Çorum FK'nın iptal edilen 2.golünü değerlendirdi ve Güldibi'yi yerden yere vurdu.

Bu sezon hakem kararlarıyla en çok doğranan takımların başında gelen Çorum FK, dünkü maçta yine hakem skandalına maruz kaldı ancak hakeme rağmen maçı kazanarak üst tura yükselmeyi başardı.

Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken, Çorum FK yönetiminin maçtaki skandal kararları TFF'ye izletmesi ve Bodrum maçına öyle çıkması lazım yoksa bu hakemler yine Çorum'un başına çorap örebilir.