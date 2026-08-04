Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kişilere sahte ekspertiz raporlarıyla Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, operasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının iş birliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

687 KİŞİYE BU YÖNTEMLE VATANDAŞLIK VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri gerçekleştirdiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edildi.

Bakan Gürlek, yaklaşık 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığını, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğunu ve yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiğini açıkladı.

Soruşturmada, 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi.

16 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Ayrıca 1.045 gayrimenkul, Bodrum'da bulunan bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına el konuldu.

Bakan Gürlek, bu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını açıkladı.

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ SÜRECEK"

Adalet Bakanı Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.