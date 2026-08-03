Bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Kızılpınar köyü Taze Fasulye Şenliği' bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

SEVİLEN SANATÇILAR SAHNE ALDI

Üreticileri ve vatandaşları bir araya getiren şenlikte sevilen sanatçılar yer aldı.

Şenlikte Sıla Müzik Organizasyon firmasının öncülüğünde Çorum’un yerel sanatçıları; Tuğçe Kılıç, Serengül Töremiş, Ercan Aygün ve Doğukan Çelik sahne aldı.

Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemekler ikram edilirken, şenlikte ayrıca ağalık ve fasulye yarışmaları da yapıldı.

Şenlik kapsamında düzenlenen “En Güzel Taze Fasulye” yarışmasında; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Gıda Mühendisi Seda Ulcay ve Ziraat Mühendisi Erhan Yıldırım jüri üyesi olarak görev aldı.

Yarışmaya katılan fasulyeler; görünüm, kalite, tazelik ve ürün özellikleri dikkate alınarak titizlikle değerlendirildi.

EN İYİ FASULYECİLERE ÖDÜL

En iyi fasulye yarışmasında dereceye giren üreticilere ödüllerini Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız verdi.

Şenliğe ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, bazı oda başkanları, STK temsilcileri ile köy halkı katıldı.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kendine özgü lezzeti ve kalitesiyle öne çıkan Kızılpınar taze fasulyesinin korunması ve tanıtılması amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmalarını başlattı.