Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir galeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanırken, 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdi İpekçi Mahallesi 1535 Sokak'ta bulunan bir galeri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı.

Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken galeride bulunan bir çocuk bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.