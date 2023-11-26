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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Altay'ı 3-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, 6 hafta sonra elde edilen galibiyetin camia için çok iyi olduğunu söyledi.

'Milli ara istediğimiz oyun felsefesini sahaya yansıtabilme adına iyi bir fırsattı hem savunma hem de hücüm anlamın da zamanla oyuncalarımızın ve oyunun gelişebildiğini görmek bizi mutlu etti.' diyen Özbalta: "Altay müsabakası hem çalışmalarımızın ürününü almak hem kazanıp moral bulmak hem de oyuncularımızın güvenleri açısında önemli bir maçtı. Her ne kadar Altay takımının içinde bulunduğu durum sebebiyle kolay maç minvalinde görünse de oyuncularımızın odaklanması iştahları ve dikkatleri tam da istediğimiz noktada olması ve son dakikaya kadar oyun disiplininden kopmadan oynamaları sonucu maç daha rahat bir hale geldi. İç saha veya deplasman ayırt etmeksizin her maça bu ciddiyet,birliktelik ve disiplinle hareket etmek durumundayız. Bugün soğuk ve yağışlı havada stada gelen, gelemeyen gönülden bizi destekleyen vefakar Çorum FK taraftarına 7’den 70’e teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bütün şehrimize armağan olsun." ifadelerini kullandı