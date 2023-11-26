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Çorum 'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte Bağcılar 1. Cadde'deki bir binanın çatısına yıldırım düştü.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldırım isabet eden çatıdaki baca yıkıldı.

Hamidiye 1. Sokak'ta ise kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.