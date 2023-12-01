Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta 3-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını anlatan Özbalta, "Bir maç onlara armağan edilir mi bilmiyorum. Çünkü çok farklı şeyler yaşanıyor ama en azından onların yanında olduğumuzu hissederler belki. Bu galibiyeti Filistinlilere armağan ediyorum." dedi

Hemen hemen denk puanlardaki iki takımın mücadele ettiğini anlatan Özbalta, "Bu şekilde devam etmek durumundayız. Son iki haftada kazanmak çok güzel ama bunun yanında yenilmeden atılan goller bizi çok sevindiriyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Takım savunmasına ve hücuma önem veriyoruz. İkisini bir arada yapmak istiyoruz. Bu bir maraton ve bu maratonun sonunda Çorum FK güzel bir yerde bitirecek diye ciddi umutlarım var." ifadelerini kullandı.