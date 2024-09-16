Sezonun ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor deplasmanında alan Çorum FK bunun sevincini kendisini yalnız bırakmayan taraftarları ile paylaştı.

Aktepe Stad’ının kendilerine ayrılan bölümü dolduran Çorum FK taraftarlarının doksan dakika boyunca takımlarına destek verdiler.

Bu sezon ilk galibiyet sevincini yaşayan taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcuları tribünü çağırarak üç puan sevincini onlarla birlikte paylaştılar. Futbolcularda taraftarların bu desteği için teşekkür ederek onlara alkışlarla destek verdiler.

FAİR PLAY davranış

Öte yandan Çorum FK taraftarları maçın son bölümünde fair play bir davranış gösterdiler.

Zor günler geçiren Yeni Malatyaspor’a destek tezahüratları yapan Çorum FK taraftarlarına sarı kırmızılı takım taraftarlarıda Çorum FK tezahüratları ile destek verdiler.

Sahalarımızda ender görülen bu fair play davranış maçı izleyen herkesi son derece mutlu etti.