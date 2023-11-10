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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, siyasi parti il başkanları, daire amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende Valilik ve Belediye Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktığı törenin ardından Atatürk Anıtı etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen 10 Kasım Anma Programı etkinliğine geçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program kapsamında Personel Yüzbaşı Uğur Özcan ‘Atatürk’ün lider kişiliği’ konulu bir konuşma yaptı.

Özcan; “Askeri deha olarak kendini savaş meydanlarında kanıtlamış olan ulu önder Büyük Taarruz’un kazanılmasından sonra Türk milletinin geleceği ile ilgili aldığı kararlarla da sütün bir devlet adamı olduğunu göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk modern dünyada ayakta kalmanın modern değerlere dayalı çağdaş ve uygarlığın aktif bir üyesi olmakla mümkün olabileceğini gözden kaçırmamış, esas hedefin çağa uygun bir Türk devleti ve Türk toplumu inşa etmek olduğunu ısrarla vurgulamıştır. Sonuç olarak Mustafa Kemal Atatürk askeri kahramanlıkla siyasi dehayı tek kişilikte birleştiren önderdir. O hızla çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan genç ve dinamik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.” dedi

Konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk Oratoryosu büyük bir ilgiyle izlendi.