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Çorum'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulundukları ve il merkezinde ikamet ettiği öğrenilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Çorum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü DAEŞ’te geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunan 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyale el konulurken, şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturmalar devam ediyor.