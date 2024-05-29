Kayseri’de yapılan Yıldız Erkekler Mental Sporcular Türkiye 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonasında Gazipaşa Ortaokulu takımı üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

24-26 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de yapılan Türkiye Şampiyonasında Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Cenap Tozlu, Beden Eğitimi Öğretmenleri Özden Ceyhan ve Uğur Arslan, Özel Eğitim Öğretmenleri Ayşenur Maral Yıldız ve Salih Demirci yönetiminde öğrencilerİlhan San, İsmail Nihat Tomak, Yusuf Habeeb Al Salim ve Yahya Habceb Al Salim’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Türkiye genelinden çok sayıda takımın mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında Gazipaşa Ortaokulu yarı final maçında kaybetti ve üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Cenap Tozlu, Türkiye Şampiyonasında mücadele eden ve Çorum’a üçüncülük kupasını getiren takımın öğretmen ve sporcularını tebrik etti.

Tozlu ayrıca bu şampiyonaya katılmaları için kendilerni destek veren ÇorumGaz’a teşekkür etti.