Gazze için ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Çorum Filistin Platformu eylem gerçekleştirdi.

Saat Kulesi Meydanında yapılan eylem Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Çorum Filistin Platformu adına basın açıklamasını ise Av. Hüseyin Kılıç okudu.

Gazze’de aylardır beklenen ateşkes anlaşmasının nihayet imzalandığını ve anlaşmanın, İsrail kabinesinde henüz onaylanmasa da Gazze'de yaşayan 2 milyonu aşkın insanın 15 aydır yaşadığı büyük savaşın ardından İsrail'in soykırım savaşındaki amaçlarına ulaşamadığını belirten Hüseyin Kılıç, bu savaşın kazananının Gazze’li şehit ve gaziler olduğunu söyledi.

‘APAÇIK GAZZE’NİN ZAFERİDİR’

“İmkânsızlıkların ortasında İsrail’e çok ağır kayıplar verdiren İzzeddin el-Kassam Tugayları bir açıklamasında “Bu, Gazze’nin kahraman evlatları ile şehit mücahitlerin zaferidir” demektedir. Evet bu zafer, şeksiz şüphesiz Gazze’li mücahitlerin zaferidir” diyerek sözlerine devam eden Hüseyin Kılıç, “Bu zafer ile Batı’nın uygarlık iddiası çökmüş, İsrail çok şey kaybetmiştir. Gazze’nin cefakâr, fedakâr milli mücadeleci halkı, Hamas’ın kurmay zekâsı, İzzettin el-Kassam’ın cesur askerleri, Milli Mücadele’nin kahramanları, İsmail Heniyye, Yahya Sinvar… Cennet kuşu Rim, Halid Dede, Türk kızı Ayşenur Ezgi Eygi ve niceleri saymakla bitmez. Siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ölümü öldürenler, ölümden korkmayanlar. İşte bunlar ölümü öldürdüler. Direnerek dünyaya nizam verdiler. Siyonizmi afişe ettiler. Batı’nın tek merkezli uygarlık iddiasını çökerttiler. Birleşmiş Milletlerin hükmünü düşürdüler. Dünya beşten büyüktür sözünü herkese öğrettiler. Sadece Gazze’de insanların değil, insanlığın öldüğünü gösterdiler. En önemlisi de bütün insanlığa kocaman bir ders verdiler” dedi.

‘İŞGAL ORDUSU GAZZE’DE HEZİMETE UĞRADIĞI’

İsrail’in “yenilmezlik” ve “mutlak üstünlük” imajının yerle bir olduğunu ve neresinden bakarsanız bakın, dünya devlerini arkasına alan güçlü bir işgal ordusunun, Gazze’de “hezimete” uğradığının altını çizen Kılıç, “Gazze’deki soykırımın gerekçesi; çocuk, kadın, yaşlı demeden bütün insanları öldürmek, vatanını savunan Hamas’ı yok etmekti. Ancak İsrail bu hedefini gerçekleştiremedi. Hamas liderlerinden İsmail Heniyye ve Yahya Sinvâr şehit edildi ama yine de Hamas yok olmadı, aksine mücadele ve direniş azmi arttıkça artı. “Ahlâk” ve “meşruiyet” makyajları döküldü, dünya, insanlıktan çıkmış bir barbar sürüsünün sefaletini izledi. Suratlarına yapışan bu soykırımcı damgayı, bütün dünya gördü” ifadelerini kullandı.

‘GAZZE’DEKİ SAVAŞ İSRAİL’İ KENDİ İÇİNDE İÇ ÇATIŞMALARA SÜRÜKLEDİ’

Gazze’deki bu savaşın İsrail’i kendi içinde iç çatışmalara ve ayrışmalara sürüklediğinin altını çizen Kılıç, “İsrail’in Gazze savaşından önce 9 milyon olan nüfusu 1 milyon azaldı. Bir milyon İsrail’i korkudan ülkesini terk etti. Sizlerin katılmış olduğunuz bu mitinglerle ve siz değerli kardeşlerimizin İsrail mallarını boykot etmesi ile İsrail ekonomisi iflasa sürüklendi. İsrail ve Siyonistler artık soykırımcı olarak dünyada anılmaya başlandı. İsrail’den hesap sorulmalı ve Gazze ayağa kaldırılmalı.

Gazze’ye ve tüm insanlığa bu büyük kötülüğü yapanlardan hesap sormak bütün dünyanın borcudur. Uluslararası Ceza Mahkemesinin soykırımcı Netanyahu başta olmak üzere, siyonist çeteler hakkında almış olduğu tutuklanma kararı pratikte yerine getirilmeli, katiller en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır” diye belirtti.

“Gazze’nin yeniden inşa edilmesi Müslümanların en büyük görevlerinden birisidir” diyen Kılıç, konuşmasında şunları dile getirdi:

‘GAZZE’DE ÇOK BÜYÜK BİR YIKIM VAR’

“Gazze’de çok büyük bir yıkım var. Gazze’liler bütün insani ihtiyaçlardan mahrum. Bizlere çok büyük sorumluluk düşmektedir. Bu yılki zekât ve yardımlarımızı Gazze’ye ayırmalıyız. Bütün yardım kuruluşları seferberlik ruhu ile kampanyalar ve organizasyonlar yapmalı. Dolayısıyla, "ateşkes" işgali kabul etmek, boykotu bitirmek değildir. "Ateşkes" Filistin’i gündemden düşürmek, çok yorulduk, biraz dinlenelim hiç değildir. "Ateşkes" zafere ulaştık, az eğlenelim değildir. "Ateşkes" davamıza daha da sıkı sarılmak, hatalardan ders çıkarmak için bir fırsattır.

‘ZALİME VE ZULME KARŞI DURMAK ZAFERDİR’

Gazze’li müslümanlar yaşadıkları tüm zorluklara rağmen direnişten yana olan tavırlarını sürdürerek katliama göğüs gerdiler. Gazze ölmez, Filistin ölmez, şehidler ölmez, şehidlik zaferdir, gazilik zaferdir. Zalime ve zulme karşı durmak zaferdir.

Gazze ancak biz susarsak, bu zulme sessiz kalırsak ölür fakat tüm insanlık bilsin ki biz bu zulüm karşısında susmayacağız, mücadelemize durmadan devam edeceğiz. Buradan Çorum halkı olarak bir kez daha ilan ediyoruz ki siyonist işgal rejimi, denize dökülüp haritadan silinene kadar azim ve kararlılıkla Kudüs davasını savunmaya devam edeceğiz. Rabbimize şükürler olsun. Şam'ın fethini müslümanlara nasip eden rabbimiz bir gün Filistin’de de zafer nasip edecektir inşaallah. Kahrolsun İsrail, kahrolsun siyonizme destek veren ABD, Batılı küresel emperyalizm. Yaşasın Gazze direnişimiz. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin. Yaşasın küresel intifada. Buradan Gazze'nin kahraman halkına, izzeti kuşanan liderlerine, şehid Yahya Sinvar'a, şehid İsmail Heniyye'ye ve daha nice yiğit kahramanlara selam olsun. Siyonist işgale direnen mücahitlere selam olsun. Tüm Çorum halkına selam olsun. Allah yar ve yardımcımız, yardımcınız olsun Allah’a emanet olun.”

Eylem yapılan duanın ardından sona erdi.