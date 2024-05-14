Sezonun ortasında takımdan gönderilen, Sakaryaspor yenilgisinin ardından tekrar Kocaelispor'un başına getirilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kariyerinde bir ilke imza attı.

Sağlam Çorum’u geçerek diğer maçtan gelecek rakibi bekleyeceklerini söyledi.

Sağlam anlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlam sezon başı hedeflerinden sapma olmadığını bu hedefe ulaşmak için öncelikli hedeflerinin Çorum’da kazanarak dönmek ve 30 Mayıs’ta zafere ulaşmamız için perşembeyi geçmemiz gerekiyor’ dedi.

"Hiç istemediğimiz bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık"

Kocaelispor'a tekrar hizmet edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade eden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Geldiğimiz günden itibaren çok çalıştık, çok fedakarlık yaptık. Benim evim burası, kulüp tesisleri. Buradaki yeniden yapılanmanın tesisleşmenin, tesisi inşa ederken Kocaelispor'un vizyonuna ve adına yakışır bir hale getirelim diye uğraşırken diğer taraftan da takımımızı nasıl hedeflediğimiz doğrultuda iyi hale getiririz diye mücadele verdik. Sahanın çiminden, fitness salonunun temeline, halısından mutfaktaki sandalyeye kadar kulübün her şeyinde emeğim var benim. Bu kadar mücadeleden fedakarlıktan ve çalışmadan sonra maalesef hiç istemediğimiz bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Sonrasında başkanımız, yöneticilerimiz 'Bu kulübün sana ihtiyacı var' dedi. Benim bu çağrıya kayıtsız kalmam mümkün değildi. Hiç düşünmeden geri geldim. Allah'ın adaletine tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

"Bir kaç gün içinde çocukları ayağa kaldıracağız"

Hiç düşünmeden takımın başına geldiğini belirten Sağlam, "Takımın düşüşe geçtiği o süreçte birçok insan bana söylediği, 'Hocam iyi düşündün mü?' dediler. Ben de iyi düşündüğümü söyledim. Bu taraftara, bu camiaya, bu oyuncu grubuna inandığım için buradayım. Yine onlar sorumluluk alacaklar. Bu çocuklar her sıkıntılı sürecin arkasında toparlanmayı becerdiler. Ben yine Çorum'da bunu gerçekleştireceklerine inanıyorum. Bir kaç gün içinde çocukları ayağa kaldırıp, onları bizim için final maçı niteliğindeki maça kadar hazırlayıp, Çorum'u yenip sonraki rakibimizle mücadelemizi bekleyeceğiz. Ben bu camiaya inandığım için buradayım" diye konuştu.

"Geçmişi tamamen unuttuk"

Geçmişi çok fazla sorgulamadığını söyleyen Sağlam "Oyuncularıma, 'Geçmişteki olumsuzlukları tamamen kafanızdan silin' dedim. Tüm odağımız Çorum maçı. Camiadaki herkesin bu maça odaklanmasını, bu maçı yaşamasını ve Allah'ın izniyle Perşembe akşamı o maçı nasıl kazanırızı düşünmesini istiyorum. Ben de böyle yapıyorum. Geçmişi tamamen unuttuk" dedi.

Çorum maçını değerlendiren Sağlam, "Olanda bir hayır vardır. Bu maçı bizim Çorum'da oynamamız gerekiyor. Deplasmandaki Çorum maçını televizyondan izledim. Gayet iyi oynadı takım, çok rahat kazanabilirdi. Bizim tekrar gidip, Çorum'da Çorumspor'u yenmememiz için bir sebep yok. Gideceğiz, kazanacağız. 30 Mayıs'ta zafere ulaşmamız için Perşembe'yi geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.