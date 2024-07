Çorum'un Alaca ilçesinde, hayırsever iş insanı tarafından her yıl gerçekleştirilen hayır yemeğini geleneksel hale getirdi.Yaklaşık bin kişinin katıldığı hayır yemeğinde davetlilere çorba, kavurma, pilav ve tatlıdan oluşan menü ikram edildi. Alaca'da faaliyet gösteren Bünyamin Kaplan adlı iş insanı her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayır yemeğinin aile şirketi adına verildiği ve imkanlar ölçüsünde her yıl düzenli olarak verilmeye devam edeceği öğrenildi.Şirketleri adına verdikleri hayır yemeğini her yıl geleneksel olarak her yıl vermeye devam edeceklerini ifade eden Bünyamin Kaplan, "Aile büyüklerimizden geçmişte vefat eden yakınlarımızın ruhları ve ilçe halkının kaza ve belalardan korunması için yer yıl verdiğimiz hayır yemeğini geleneksel hale getirerek her yıl en az bir defa vermeyi kararlaştırdık. Düzenlemiş olduğumuz hayır yemeklerine ilçe halkı ve çevre köy ve beldelerden geniş bir katılımın olması bizleri memnun ediyor" şeklinde konuştu.Düzenlenen hayır yemeğinin ardından iimam hatipler tarafından tarafından mevlidi şerif okundu, dualar edildi. -

Editör: İhlas Haber Ajansı