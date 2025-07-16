Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Çorum’da çocuklarla buluştu.

Kadeş Meydanı’nda konuşlanan tırda çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğrenip oynama fırsatı buluyor.

Burada oluşturulan parkurda çuval yarışı, halat çekme, halka, koca ayak, mas güreşi, mangala, aşık atma gibi geleneksel oyunlar oynanıp yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Milli Eğitim Müdür Cemil Çağlar ve çocuklar katıldı.

Etkinlikte Vali Ali Çalgan ve Yusuf Ahlatcı geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak çocuklara eşlik etti.

Vali Çalgan; “Birlik, beraberlik ve milli değerlerimizin yaşatıldığı bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla buluşmanın gururunu yaşadık.” dedi