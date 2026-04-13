Kulüplü Genç Bayanlar Voleybol’da Çorum şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan ve geçtiğimiz yıl Türkiye finallerinde oynama başarısı gösteren Osmancık Belediyespor hafta içinde ilçede yapılacak olan grup birinciliği için hazırlıklarını sürdürüyor.

Filenin Sultanları Yozgat Yurdumspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanarak iyi bir prova yaptı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Yozgat Yurdumspor ile yaptığı hazırlık maçını İlçe Kaymakamı Furkan Duman, Kulüp Başkanı Emrah Tüysüz ve Yönetim Kurulu üyeleri Cihan Dinya, Gökhan Kent ve Fatih Yonar da izledi.

Güçlü rakibi önünde zorlu grup maçları öncesinde iyi bir prova yaptıklarını belirten Antrenör Ümit Gökgöz takım olarak bu sezonda hedeflerinin Türkiye finallerinde mücadele etmek olduğunu belirterek kendilerini hazırlık maçında yalnız bırakmayan Kaymakam ve kulüp başkanı ve yönetimine teşekkür etti.