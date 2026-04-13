Erkekler Voleybol 1. liginde şampiyon olarak EFEler ligine yükselen Sungurlu Belediyespor’a bir kutlama da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş ve personeli takımın baş antrenörü Mustafa Özdemir’in şansındı takım için pasta testi.

İlçe Spor Müdürlüğünde toplanan personel Baş Antrenör Mustafa Özdemir’i başarısından dolayı tebrik etti ve Efeler Liginde başarılar dilediler.

Mustafa Özdemir ise İlçe Müdürü ve personeline kendilerine gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti ve Efeler Liginde de birlikte Sungurlu’yu en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.