Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı dolayısıyla Umut Radyo’da katıldığı "Umut Gençlik Kulübü” programında, gençliğe yönelik çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Genç program sunucusu Umut Çınar’ın sorularını yanıtlayan Başkan Aşgın, “Gençliği geleceğimizin teminatı olarak görüyor, onları her alanda desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJE: YATILI GENÇLİK MERKEZİ

Başkan Aşgın, Çorum’da lise düzeyindeki başarılı öğrencilerin eğitimine yönelik hayata geçirilen Yatılı Gençlik Merkezi projesiyle ilgili bilgiler verdi. Gülabibey Mahallesi’nde inşa edilen 100 öğrenci kapasiteli merkezde öğrencilerin tüm masraflarının belediye tarafından karşılanacağını belirten Aşgın, “En az iki yabancı dil öğreteceğiz ve başarılı olanları yurt dışına göndereceğiz. Öğrenci seçimi LGS başarısına göre yapacağız” dedi.

ÇORBİS SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR

Bisikletli ulaşımı teşvik eden ÇORBİS projesinin geldiği noktayı da paylaşan Aşgın, 55 bini aşkın aboneye ulaştıklarını ve bugüne kadar 373 bin kez bisiklet kiralaması yapıldığını söyledi. Mevcut sistemde 13 istasyon ve 101 bisiklet bulunduğunu belirten Aşgın, “Gençlerin ilgisiyle bu altyapıyı daha da büyüteceğiz” dedi.

GENÇLERE İŞ: ÇOKİŞ

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi ÇOKİŞ üzerinden şimdiye dek 3 bin 403 kişiye iş bulma desteği sağlandığını açıklayan Aşgın, sistemde 786 firma ve 36 binden fazla özgeçmişin kayıtlı olduğunu, aktif 72 iş ilanının bulunduğunu ifade etti.

EĞİTİM VE YAZ ETKİNLİKLERİ DOLU DOLU

Başkan Aşgın, yaz tatili boyunca gençler için kamp, spor turnuvaları, kurslar, sinema ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini, gençlik merkezlerinde sanat ve akademik desteklerin sürdüğünü aktardı.

SPOR ŞEHRİ ÇORUM

“Çorum’u spor şehri yapma hedefiyle çalışıyoruz" diyen Aşgın, yarı olimpik yüzme havuzları, spor salonları, masa tenisi merkezi, mahalle spor sahaları ve yapımı devam eden Yatılı Güreş Eğitim Merkezi ile spor yatırımlarına hız verdiklerini belirtti. Belediye basketbol takımının altyapısını da Çorumlu gençlerin oluşturduğunu ifade etti.

ÇORUM FK’YA TAM DESTEK

Başkan Aşgın, Çorum FK’nın her zaman ayrı bir yerde olduğunu belirterek, yeni stadyumun devri, takım otobüsü, deplasman destekleri ve taraftar kampanyaları gibi pek çok alanda kulübe sahip çıktıklarını vurguladı. Kulübe gelir getirici tesis tahsislerinin sürdüğünü belirten Aşgın, tesislerde yapılan iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

ULUSLARARASI ATÇILIK FESTİVALİ

18-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Atçılık Festivali hakkında da bilgi veren Aşgın, okçuluk, atlı akrobasi, güzellik yarışmaları ve 10 ülkeden katılımın olduğu dayanıklılık yarışları ile Çorum’un adını uluslararası alanda duyurmayı hedeflediklerini belirtti.

“SÖZ VERDİK, YAPTIK”

Dinleyicilerin sorularına da cevap veren Başkan Aşgın, 2019’da verdikleri sözlerin neredeyse tamamını yerine getirdiklerini, ikinci dönemde ise gençliğe yönelik projeleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti. “Çorum’u kültürüyle, eğitimiyle, bilimiyle ve gençliğiyle büyüyen bir şehir yapmak için çalışıyoruz” dedi.