İşletmeciliğini Burhan Balcı’nın yaptığı Gurme Kebap açıldı.

Gülabibey Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi numara 8 (Ahlatcı Kuyumculuk yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Gurme Kebap, Çorum’da ve Türkiye’de bulunmayan Samuray soslu özel lezzetini müşterilerinin hizmetine sundu.

JAPONLAR BU SOSU ÇOK BEĞENDİ

15 yıl Japonya’da lokanta sektöründe çalıştıktan sonra Çorum’a dönen döner ustası Adem Çamsarı, Japonların çok beğendiği özel Samuray sosunu vatandaşların damak tadına sundu.

Bu özel sosun diğer soslarla aynı olmadığını ve sadece kendilerine özel bir sos geliştirdiklerini belirten Gurme Kebap işletme sahibi Burhan Balcı; “Bizim sosumuz Hatay usulü yada ketçap-mayonez tarzı bir sos değil. Bizim sosumuzun aroması var. Patenti yanlız bize ait olan bu sos ile dönerin lezzeti iki kat daha artıyor ve sosumuzdan tadan müşterilerimiz yedikçe daha fazla istiyor.” Dedi

Balcı, özel Samuray sosunu denemek isteyen herkesi Gurme Kebap’a davet etti.

ÇORBA VE EV YEMEKLERİ ÇEŞİTLERİ İLE ÇORUM HALKININ HİZMETİNDE

37 yıldır lokanta sektöründe Çorum halkının hizmetinde olduklarını aktaran Balcı, et, tavuk ve köfte servisinin yanı sıra çorba ve ev yemekleri lezzetleriyle de hizmet verdiklerini söyledi.

İşkembe, Paça, Mercimek, Ezogelin ve her türlü çorba çeşitlerinin bulunduğunu aktaran Balcı, ayrıca ev yemekleri lezzetinde iddialı olduklarını kaydetti.

Yemeklerde kaliteli malzemeler kullandıklarını belirten Balcı, fiyatlarının ise hesaplı olduğunu ifade etti.

Kilo işi et, tavuk ve köfte satışlarının da olduğunu dile getiren Balcı; “Ev ve işyerlerine paket servisimiz mevcuttur. Ayrıca toplu organizasyon yemekleri de veriyoruz. Düğün, nişan, kına, sünnet, asker eğlencesi gibi organizasyonlar için toplu yemek hizmetleri ile müşterilerimizin hizmetindeyiz.” şeklinde konuştu