Kulüplü Midi Erkekler Türkiye finallerinde Çorum Gençlikspor takımı D grubunda üç takımla eşleşti ve temsilcimiz ilk günü bay geçti.

İzmir Fuar İzmir 5 nolu sahada oynanacak d grubunda Arkasspor ve Tekirdağ Arges Voleybol takımları mücadele edecekler.

Gaziemir Fuar Alanında başlayan Türkiye Şampiyonasında 32 takım dörderli sekiz grupta mücadele edecek ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar üst tura yükselecek. Şampiyona 30 Haziran’da oynanacak final maçı ile sona erecek.

Grupta ilk maçta dün Arkasspor ile Tekirdağ Arges Voleybol takımları karşılaştı.

Çorum Gençlikspor bugün saat 15.30’da Tekirdağ Arges Voleybol ile karşılaşacak., Temsilcimiz ikinci maçında ise yarın saat 17.30’da Arkasspor ile karşılaşacak.