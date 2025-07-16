Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD)’nin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk Ticaret Merkezinde açtığı ofisi aktif olarak çalışıyor.

Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli, Bakü’de bulunan ofisleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türk Ticaret Merkezinde bulunan ofisimizin kapılarını tüm Çorum iş dünyasının kullanımına açtık. Çorum’dan Azerbaycan’a ihracat yapmak isteyen firmaları öncelikle pazar araştırması yaparak, müşterilerini belirleyerek randevularını oluşturduk. Ardından bireysel olarak müşteri potansiyeli olan firmalara Çorumlu iş insanlarımız ziyaretler gerçekleştirdi. Temaslarımız sayesinde önümüzdeki günlerde Azerbaycanlı bir kaç iş insanı bir kaç farklı sektörler özelinde şehrimize ziyarette bulunacaklardır” dedi.

Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli ve beraberindeki heyet Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Cengiz Aygör’ü de ziyaret etti.

Ziyarette işbirliği fırsatları görüşüldü.