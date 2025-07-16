Ahlatcı Holding bünyesinde kurulan AHLPAY, Çorumlu hemşerilerine ücretsiz atkı jestinde bulundu.

Galatasaray’ın ana sponsoru olan AHLPAY, açtığı stant ile kampanyaya katılan tüm herkese orijinal Galatasaray atkısı hediye ediyor.

AHL Park AVM girişinde oluşturulan stant Çorumlular tarafından büyük ilgi görürken, satış sorumluları kampanyanın detayları hakkında açıklamalarda bulundular.

Ücretsiz atkı alabilmek için vatandaşların AHLPAY uygulamasını indirmeleri ve üye olduktan sonra gerekli işlemleri yapmaları gerektiğini dile getiren stant sorumluları, “İlgi oldukça yüksek.

Burada gerekli işlemleri yaptıktan sonra Galatasaray’ın ücretsiz orijinal atkısını hediye ediyoruz. Tüm Çorum halkını ücretsiz atkı almaları için AHL Park AVM girişine bekliyoruz” şeklinde konuştular.