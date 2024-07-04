Gazetemiz Spor Yönetmeni Halil Öztürk, mali noktada zor günler yaşayan Çorum FK ile ilgili yazı kaleme aldı.

Halil Öztürk "Neyi Bekliyorsunuz" başlıklı yazısında Çorum FK'ya sahip çıkmaları için siyasilere ve işadamlarına çağrıda bulundu.

İşte Öztürk'ün o yazısı:

"Üç sezonda iki şampiyonluk yaşayan Süper Ligin kapısından dönen Çorum FK'da şehrin sahip çıkmaması sonucunda takım dağılma aşamasına adım adım gidiyor.

Geçen sezon play-off yarı final maçı oynayan kırmızı siyahlı takımda yeni sezon maddi destek olmayınca oluşturulan kadroda ayrılıklar başladı ve korkarım bu ayrılıklar devam edecek.

Ayrılıklar sürerse...

Kulübün ana sponsoru Alagöz Holding'in yasal olarak aynı ligde mücadele eden iki kulübe sponsorluk yapamaması nedeni ile sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından başlayan süreçte Çorum FK'da küçülme sürecine girildi. Başkan Oğuzhan Yalçın'ın geçtiğimiz hafta katıldığı programda yaptığı konuşmaların ardından şehirden olumlu bir hava çıkmayınca anlaşma sağlanan futbolculardan ayrılıklar başladı.

Kurtuluş mu ? Süper Lig mi ?

İlk olarak yeni transfer Sertaç Çam önceki gün tesislerden ayrılmıştı. Hakan ayrılan ikinci isim oldu.

Başkan Oğuzhan Yalçın'ın şehrin dinamiklerini harekete geçirmek için yaptığı çabalar sonuç vermeyince elindeki bütçe doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldı ve küçülmeye gitmek zorunda kaldı.

Üç sezonda Çorum'a yaşattıkları gurur ve sevincin ardından gelinen bu nokta gerçekten düşündürücü. Sponsorluk anlaşması yapılan firmaların vereceği para bütçenin % 50'si. Bu şehrin takımına bu şehir % 50'lik bütçesini veremiyorsa söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum.

Ahlatcı hakettiği desteği verecektir

Çorum Markası haline gelen ve bir çok alanda marka olmayı başaran Ahlatcı Holding'in geçen yıl isim sponsorluğu verdiği parayı bu yıl iki farklı sponsorluk için önermesini anlamak gerçekten zor. Geçen sezon elde edilen başarıya verdiği katkının karşılığını 36 hafta boyunca canlı yayınlarda ve yazılı basında sosyal medyada yapılan reklamlar ile fazlası ile aldığına inanıyorum.

Çorum'un en büyük markası haline gelen Ahlatcı Holding'e bu son hareket gerçekten yakışmadı. Umut ediyorum Ahlatcı Holding kendine yakışanı yapar ve bu şehrin en büyük marka değerlerinden birisi olan Çorum FK'ya hak ettiği desteği verir.

Şehrin üzerinde ölü toprağı var

Peki üç sezondur bu şehre büyük mutluluklar yaşatan Çorum FK'ya bu şehrin bu kadar duyarsız ve ilgisiz kalmasını anlamak ve anlatmak gerçekten zor. Elde var tek malzeme de oda 'Çorum FK şirket' evet artık yasal olarak böyle olmak zorunda. Şirket bu şehrin ismi ile tüm Dünya'ya ismini duyuruyor buna duyarsız kalmak ne kadar anlamlı ve mantıklı.

Vali başkanlığında bir toplantı

Maçlarda protokol tribünlerinden poz veren paylaşım yapan etkili ve yetkili isimleri hepimiz görüyoruz izliyoruz. Böyle bir süreçte neden bir çaba içinde değiller acaba. Vali başkanlığında sanayiciler ile yapılacak geniş bir toplantı yapılarak sponsorluk, reklam karşılığında 150 milyon liralık bütçeyi oluşturmak zor olmasa gerek. Son üç sezonda bu şehre yaşattığı mutluluk ve sevinci bu milletin kursağında bırakmaya kimsenin hakkı yok. Duyum olduğu için net yazamıyorum. Vali beyin bir toplantı düzenleme çabasının birileri tarafından engelleniği yönünde. Umarım yine bir Çorum uydurmasıdır. Yoksa bunu yapanların vebali ağır olur.

Herkes gücü oranında destek vermeli

İş işten geçmeden başta iktidar milletvekilleri olmak üzere siyasiler, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapılacak bir toplantı ile bu yılki bütçenin açık olan 150 milyon lirası için bir çalışma yapması gerekiyor. organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalar stadyuma, tesislere koyacakları reklam panoları, kombine bilet alımı ve farklı alanlarda kulübe karşılığı olan katkılar vermesi için zaman kısa.

Çorum FK bu şehrin en büyük tanıtım aracıdır

Çorum'un marka değeri haline gelen ve en büyük tanıtım aracı olan Çorum FK'ya kimsenin sırt dönmeye hakkı olmadığını düşünüyorum.

Unutmayın, son üç sezondur Çorum FK bu şehrin en büyük tanıtım aracı olmuştur. Bunun kıymetini bilelim ve hepimiz üzerimize düşeni yapalım, Benim üzerime düşeni yapıyorum ve uyarıyorum.

Gerisi bu şehri yöneten mülki amirler ve siyasilere düşüyor."