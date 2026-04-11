Çorum'un Alaca ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle şarampolde yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Alaca ilçesi Zile-Alaca kara yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Alaca yönüne seyreden Halit A. idaresindeki 19 AEN 996 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampolde ters döndü.
Kazada sürücüsü ve araçtaki Yazgül A. ve Miraç A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı