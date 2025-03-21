İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında başkan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yöneltiliyor. Yolsuzluk dosyasıyla ilgili yeni detaylar oryaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN 4 AMACI

Yürütülen soruşturmada organize suç örgütü olarak nitelendirilen kişilerin; suçtan gelir elde ettiği, suç gelirini akladığı, suç geliri ile örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, başta İmamoğlu olmak üzere örgütü yöneticilerinin kişisel servet edindiği ifade edildi.

"CHP'Yİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Soruşturmada organize suç örgütü olarak adlandırılan kişilerin, elde edilen suç gelirlerini CHP için kullandığı, partinin belediye ve milletvekili adaylarını belirleyerek parti yönetimini ele geçirmek ve bu doğrultuda kamuoyunu manipüle etmek şeklinde hareket ettiği belirtildi.

"İMAMOĞLU DOĞRUDAN 5 KİŞİYİ YÖNETİYORDU"

Yürütülen soruşturmada organize suç örgütünün lideri olarak nitelendirilen Ekrem İmamoğlu'nun birinci halkada Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı 5 kişiyi doğrudan sevk ve idare ettiği ifade edildi.

GİZLİ KASALAR DEŞİFRE OLDU

Öte yandan; savcılığın soruşturmasında 4 isim "gizli kasa" olarak nitelendirildi. Gizli kasa olarak faaliyet gösterdiği ifade edilen; Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu'nun Fatih Keleş'le birlikte hareket ettiği, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın ise Murat Ongun üzerinden hareket ettiği belirtildi.