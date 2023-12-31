İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleşen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 74 göçmen ve bin 510 füzensiz göçmenin yaklandığını açıkladı.

Yerlikaya 'Kalkan-5' operasyonunun İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplamda 63 ayrı operasyonun gerçekleştiğini söyledi.

74 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirten Yerlikaya 5 kişinin tutuklandığını 2 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

X plartformundan açıklama yapan Yerlikaya, "31 Aralık 2023 tarihinde İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde; Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarımız ve uzman personellerimiz ile Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek." diyerek kararlılık mesajı verdi.