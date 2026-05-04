Çorum FK play-off çeyrek final maçında Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Pazar günü evinde ligin son maçında Erzurumspor ile karşılaşan kırmızı siyahlı takım dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Keçiörengücü hazırlıklarına başladı.

Maçta doksan dakika oynayan futbolcular kısa süreli yenileme çalışması yaparak haftanın ilk antrenmanını tamamladılar.

Antrenmanda diğer futbolcular ise dar alanda pas ve kaleli oyun ile antrenmanı tamamladı. Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Keçiörengücü hazırlıklarını sürdürecek.