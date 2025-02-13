CHP Parti Meclisi, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesini kararlaştırırken, takvim ve yöntem konusunda da Merkez Yönetim Kurulu'na yetki verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salı günü Meclis'teki grup toplantısında, ön seçim tarihini 23 Mart olarak açıkladı.

İMAMOĞLU'NUN SEÇİLMESİNE KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Aday belirleme yönteminin "ön seçim" olarak tekleştirilmesi ve adayın erken belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime girmeyecek. Gelecek ay yapılması planlanan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday seçilerek çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YAVAŞ ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ Mİ?

Peki ön seçime girmeme kararı alması Mansur Yavaş'ın adaylıktan vazgeçtiği anlamına mı geliyor? Yavaş'ın yakın çevresi bu iddiayı kesin bir dille yalanlıyor. Hatta ve hatta Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.

İMAMOĞLU: YAVAŞ ADAY OLMAYACAK

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yavaş'ın, önseçimde cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirterek "Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim. Sonuçta Mansur Bey'in farklı bir bakışı var. 'Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti" şeklinde konuştu.