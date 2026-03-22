Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

MHP’nin yeni binasında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan, Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan ve çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma töreninde MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın bayram mesajı okundu.

Bayramlaşma töreninde konuşan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Bilge liderimizi Devlet Bahçeli’nin izinde gösterdiği hedefe yılmadan, yorulmadan ilerleyeceğiz.” dedi

Güçlü Türkiye için ‘Terörsüz Türkiye’ hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Çıplak, “Burada açıkça ifade ediyorum ki; Milliyetçi Hareket Partisi’ni zayıf düşürmeye çalışanlar, ülkücü hareket üzerinde hesap kuranlar şunu iyi bilsinler ki; Bu dava menfaat davası değil, millet, memleket, İlâ-yı Kelimetullah davasıdır. 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşmak için Türkiye yüzyılı hedefleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli var oldukça bu irade asla sarsılmayacaktır.” şeklinde konuştu