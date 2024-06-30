Çorum'un Sungurlu ilçesinde güçlü zehre sahip olan, bir metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep avlayabilen 'sarıkız' cinsi örümcek tekrar görüldü.

Bir vatandaş, Ankara-Samsun kara yolunda bulunan bir işletmede farklı bir örümcek türü gördü.

İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan vatandaşlar, türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi.

Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.