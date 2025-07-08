Saadet Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher, Siyonist İsrail’in Gazze’de aylardır sürdürdüğü soykırıma ve bu zulüm karşısında sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik zulme devam ettiğini belirten Saadet Gençlik Kolları Başkanı Güher, "İsrail, uluslararası hukuku, insan haklarını ve tüm ahlâki değerleri ayaklar altına alarak bir halkı yok etmeye çalışıyor. Bu açık bir soykırımdır. Gazze için susmak, bu soykırıma ortak olmaktır." dedi.

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

"Gazze’de aylardır insanlık, bombalar altında can veriyor. Dünyanın gözü önünde kadınlar, çocuklar, yaşlılar sistematik bir şekilde katlediliyor. İsrail, uluslararası hukuku, insan haklarını ve tüm ahlâki değerleri ayaklar altına alarak bir halkı yok etmeye çalışıyor. Bu açık bir soykırımdır. Bu süreçte hastaneler vurulmuş, okullar yıkılmış, yardım tırları engellenmiş, bebekler açlıktan ölmüştür. Tüm bunlar olurken ne yazık ki dünyanın büyük bölümü ya sessiz kalmış ya da bu zulme dolaylı ortak olmuştur. Bugün en büyük hayâl kırıklıklarımızdan biri de İslâm ülkelerinin ortak platformları olan D-8 ve İslâm İşbirliği Teşkilatı'nın etkisizliği olmuştur. Bu sessizlik ve etkisizlik sürdüğü müddetçe bu kurumlar, varlık gerekçelerini kaybedeceklerdir."

"İSRAİL YARGILANMALI!"

Uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan ve Türkiye başta olmak üzere tüm dünya kamuoyunun, kınamanın ötesine geçerek İsrail'e karşı sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirten Güher, şöyle devam etti:

"İsrail ile tüm diplomatik ve ticarî ilişkiler derhal kesilmelidir. İsrail, işlediği insanlık suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır. Gazze'ye insanî yardım koridoru açılması için Türkiye öncülüğünde girişim başlatılmalıdır. D-8 ve İslâm İşbirliği Teşkilatı, Filistin gündemiyle olağanüstü toplanmalı ve yaptırım kararları almalıdır. İsrail ürünlerine karşı boykotlar teşvik edilmeli; halk, bilinçli bir tüketim anlayışı geliştirmelidir. Filistin meselesi özellikle genç kesimlere anlatılmalı ve unutturulmasına asla izin verilmemelidir. Bugün sessiz kalanlar, yarın zulüm kendi kapılarına geldiğinde konuşacak kelime bulamayacaklardır. Filistin davası, sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın davasıdır. Gazze için susmak, soykırıma ortak olmaktır. Saadet Partisi olarak biz susmayacağız, Siyonist zulmünü unutturmayacağız. Tüm dünya duysun ve bilsin ki Filistin özgür olana dek, mücadelemiz sürecek!"