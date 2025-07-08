Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın Sanat Sokağı’nda, kültür, sanat ve ülkü aynı çatı altında buluşuyor.

Ülkü Ocakları bünyesinde faaliyet gösteren Kutadgu Bilig Sanat Atölyesi, “Gelenekten Geleceğe” temasıyla anlamlı bir sanat ve kültür yolculuğuna kapı aralıyor. Bu özel mekânda, sadece sanat üretilmiyor; aynı zamanda çocuklar ve gençler, tarihini öğreniyor, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş bir bilinç kazanıyor.

Atölye çalışmalarında çocuklar, kalemle düşünceyi, fırçayla duyguyu, fikirle ise ülküyü buluşturuyor. Türk-İslam medeniyetinin köklü mirası, genç yüreklerde yeniden hayat buluyor. Kutadgu Bilig’in asırlara meydan okuyan hikmeti, çocukların ellerinde sanata dönüşüyor. Böylece sanat, ahlak ve şuur aynı potada harmanlanıyor.

Sanat Atölyesinde ortaya çıkan eserler, çocukların iç dünyalarını ve değerlerle kurdukları bağı yansıtmakla kalmıyor; aynı zamanda topluma umut ve ilham veriyor.

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte Sanat Sokağımızda bulunan Kutadgu Bilig Sanat Atölyesi’ne bekliyoruz” denildi.