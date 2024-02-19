1. Amatör Küme’de lider Gülabibeyspor, İskilipspor deplasmanında 2. dakikada bulduğu golle 1-0 galip gelerek ligde son haftaya lider girdi.

İskilip ilçe sahasında oynanan maça adeta golle başlayan konuk Gülabibeyspor 2. dakikada Ömer’in attığı golle maça adeta 1-0 galip başladı.

Bu golden sonra ev sahibi takım beraberlik için baskı kurdu ancak tecrübeli isimlerden kurulu Gülabibeyspor rakibine gol izni vermedi ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk takımın kontrollü futbolu karşısında İskilipspor gol yollarında etkili olamayınca Gülabibeyspor maçın ilk dakikalarında bulduğu tek golle 1-0 galip ayrılarak son haftaya 36 puanla lider girdi. İskilipspor ise 16 puanda kaldı.