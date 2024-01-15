1. Amatör Küme’nin kayıpsız liideri Gülabibeyspor, Kargıserispor deplasmanından da 6-0 galip dönerek zirvedeki yerini korudu.

İlk yarıyı kayıpsız lider olarak tamamlayan Gülabibeyspor, Kargıserispor deplasmanında henüz ilk dakikalarda Murat’ın gole ile öne geçti ve ilk yarının son bölümünde Furkan ve Sadık’ın golleri ile devreyi 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da kontrolü elinde bulunduran konuk takımda Murat üç golle takımına katkı veren isim olurken Serkan maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Bu galibiyet ile Gülabibeyspor 24 puanla liderliğini sürdürürken Kargıserispor ise 9 puanda kaldı.