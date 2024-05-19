Ahlatcı Çorum FK yine ceza kuruluna sevk edildi.

Maçın temsilcileri büyük bir centilmenlik örneği içinde geçen maçta ceza yazmak için yine bir gerekçe buldular.

Kırmızı siyahlı takım, merdiven boşluklarının boş bırakılmadığı için ceza kuruluna sevk edildi.

Maçta kırmızı kart gören Çorum FK antrenörü Ziya Akçeken ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Bu maçta Kocaelispor Kulübü Antrenörü Mutlu Dervişoğlu da aynı suçtan ceza kuruluna sevk edilirken, kulüp ise çirkin ve kötü tezahürattan ceza kuruluna sevk edildi.