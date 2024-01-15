1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesini ikinci yarıda da devam ettirmek isteyen iki takım Mimar Sinan ile Ulukavakspor arasındaki maçtan 6-1 galip ayrılan Mimar Sinan yarışa 'devam' derken Ulukavakspor ise 'tamam' dedi.

Devre arasında kadrosundaki tecrübeli isimlerle yollarını ayıran Ulukavakspor önünde Mimar Sinan Gençlikspor ilk yarıyı Yiğit ve Yusuf Can’ın attğı gollere Ulukavakspor Osman ile cevap verdi ve soyunma odasına yeşil beyazlılar 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda erken bulduğu gollerle rakibini oyundan düşüren Mimar Sinan peş peşe gelen gollerle maçı 6-1 kazanarak ikinci yarıya üç puanla başladı.

Bu galibiyet ile Mimar Sinan 21 puanla yarışa devam derken Ulukavakspor 15 puanda kaldı ve yarıştan koptu.