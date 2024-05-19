Çorum Valiliği, Çorum FK’nin yarın akşam Bodrumspor FK ile yapacağı karşılaşmaya tüm futbolseverlerin beklendiğini bildirdi.

'Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz' 'Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz'

Açıklamada Çorumlular yarın saat 12.00’de aynı anda #Bizcorumuzcorumbiz hastagi ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya davet edilerek şu ifadelere yer verildi:

“İlimizi Tendyol 1. Lig de başarıyla temsil eden Çorum Futbol Kulübümüzü Süper Lig yolunda yarın akşam saat 20.00 de Çorum Şehir Stadyumu'nda Bodrumspor ile yapacağı play-off mücadelesinde yalnız bırakmamak adına tüm Çorumlu futbol severlerimizi maça bekliyoruz.

Bu vesileyle, Çorum Valiliği olarak #Bizcorumuzcorumbiz hastagi ile yarın saat 12.00 de Valiliğimiz sosyal medya hesaplarından paylaşım yapacağız. Tüm Çorumlu futbolseverlerimizin de yarın saat 12: 00’de aynı anda #Bizcorumuzcorumbiz ile hastagi Çorum Futbol Kulübümüze destek mesajlarını bekliyoruz.”