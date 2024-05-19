Çorum Valiliği, Çorum FK’nin yarın akşam Bodrumspor FK ile yapacağı karşılaşmaya tüm futbolseverlerin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada Çorumlular yarın saat 12.00’de aynı anda #Bizcorumuzcorumbiz hastagi ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya davet edilerek şu ifadelere yer verildi:

“İlimizi Tendyol 1. Lig de başarıyla temsil eden Çorum Futbol Kulübümüzü Süper Lig yolunda yarın akşam saat 20.00 de Çorum Şehir Stadyumu'nda Bodrumspor ile yapacağı play-off mücadelesinde yalnız bırakmamak adına tüm Çorumlu futbol severlerimizi maça bekliyoruz.

Bu vesileyle, Çorum Valiliği olarak #Bizcorumuzcorumbiz hastagi ile yarın saat 12.00 de Valiliğimiz sosyal medya hesaplarından paylaşım yapacağız. Tüm Çorumlu futbolseverlerimizin de yarın saat 12: 00’de aynı anda #Bizcorumuzcorumbiz ile hastagi Çorum Futbol Kulübümüze destek mesajlarını bekliyoruz.”