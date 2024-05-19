Ahlatcı Çorum FK’nın yarın akşam Bodrum FK ile oynayacağı play-off yarı final ilk maçını Ankara bölgesi hakemi Kadir Sağlam yönetecek.

Kadir Sağlam ile kırmızı siyahlı takım üç maçta hiç galibiyet alamadı. Kadir Sağlam kırmızı siyahlı takımın 3. ligde 2014-15 sezonunda sahasında Kızılcabölükspor ile oynadığı maçı yönetti ve Çorum FK maçtan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

2016-17 sezonunda 3. lig play-off rövanş maçında evinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında Altay’a deplasmanda 3-0 yenilerek elendiği olaylı maçı yöneten Kadir Sağlam son olarak 2019-20 sezonunda Çorum FK’nın Türkiye Kupası maçında Kasımpaşa’ya evinde 1-0 mağlup olduğu maçta düdük çaldı.

Kadir Sağlam konuk Bodrum FK’nın da bundan önce üç maçına çıktı. Yeşil beyazlı takım Sağlam’ın yönettiği üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. 2016-17 sezonunda Bodrum’un evinde Düzcespor’u 6-2 yendiği maçı yöneten Sağlam aynı sezon yeşil beyazlı takımın Bucaspor deplasmanında 3-0 yendiği maçta düdük çaldı. Sağlam geçen sezon ise Bodrum’un Eyüpspor deplasmanında 1-0 mağlup olduğu maçta düdük çaldı.

Maçın yardımcı hakemleri ise Ankara’dan Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen. Maçta dördüncü hakem olarak ise Trabzon’dan Alpaslan Şen görev yapacak.