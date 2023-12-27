NAMSAN Gülabibeyspor Basın Sözcüsü Bahattin Uğudan, Çorumspor ve Ahlatcı Çorum FK’da yöneticilik ve başkanlık yapmış ilimizin genç ve başarılı iş insanı Ömer Balaban'a forma hediye etti.

Balaban'ı makamında ziyaret eden Uğudan, kendisine arkasında ismi yazılı 19 No'lu formayı hediye etti.

Ömer Balaban ise, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan jestten dolayı teşekkür etti.

Takımın elde ettiği başarıları yakından takip ettiğinin altını çizen Balaban, kalan maçlar için de başarı dileklerinde bulundu.