Liseli Genç erkekler futbolda Spor Lisesi üst üste beşinci şampiyonluğu kazandı.

Final maçında İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi’ni 2-0 yenen Spor Lisesi mutla sona ulaştı.

Sekiz takımın iki grupta mücadele ettiği liseli genç erkekler futbol il birinciliğinde yarı final maçlarını kazanan iki okul Spor Lisesi ile İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi final maçında karşılaştı.

İtfaiye sahasında oynanan final maçında İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi güçlü rakibi önünde ilk yarıda iyi bir mücadele ortaya koydu ve rakibine gol izni vermeyerek devreye 0-0 beraberlik ile tamamladı.

İkinci yarıda baskıyı artıran Spor Lisesi 43. dakikada Ozan’ın attığı golle rakibinin direncini kırdı ve 1-0 öne geçti.

56. dakikada Bedirhan’ın kendi kalesine attığı gol maçın skorunu belirledi.

Maçtan 2-0 galip ayrılan Spor Lisesi üst üste beşinci şampiyonluğu kazandı.

Final maçının ardından ilk dört sırayı alan okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.