İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin annesi Güldane Çizikci bugün toprağa verildi.

İskilip Yenicami Mahallesi sakinlerinden, merhum öğretmen Yaşar Çizikci'nin eşi, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Uğur Çizikci'nin anneleri Güldane Çizikci rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve çok sayıda vatandaş katıldı.